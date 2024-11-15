石破茂首相石破茂首相は15日、三笠宮妃百合子さま逝去を受け「ご訃報に接し、悲しみの念を禁じ得ません。国民と共に謹んで心から哀悼の意を表します」とする謹話を発表した。生前の百合子さまについて「皇族として、医療、福祉、文化、スポーツ、国際親善など幅広い分野で貢献された。とりわけ、母子愛育事業には長年関わり、献身的なご尽力をなされました」とした。また「各種記念式典、大会にご臨席の際には関係者を励まさ