健康や美容によいといわれるポリフェノール。植物性食品に含まれ、さまざまな機能性が注目されている成分です。今回はポリフェノールの働きや種類、豊富な食べ物を紹介します。 【関連記事】糖質制限中にさつまいもを食べていいの？サツマイモの糖質やカロリー、おすすめの食べ方は？ポリフェノールって何？ポリフェノールとは、野菜や果物、茶類などの植物性食品に含まれる物質です。ポリフェノールは植物の苦味や渋味、色