六本木の「グランドハイアット東京」のスイートルームで韓国籍の兄弟が逮捕された。彼らは5人で予約しながら室内に21人を招き入れたり、1100万円相当の備品を破壊したりして、1泊100万円の部屋を13日間使用不能にさせた。【画像】「世界No1」と高評価を得る執事あまり表に出ない外国籍富裕層による迷惑行為だが、こうした事例は他にもあるのか。富裕層の裏事情に詳しい現役の執事に話を聞いた。 横柄に振る舞うのは、