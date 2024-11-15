国民から取り過ぎじゃない？ 今話題の「お金の問題」とはここ最近、ニュースなどでは「103万円の壁」や「106万円の壁」という話題が飛び交っています。また自動車ユーザーからもお金（税）にまつわる不満の声が出ている他、各関連団体から政府に対して様々な要望が出ているようです。複雑な日本のお金問題には解決策があるのでしょうか。国民ブチギレ！ 「なんでこんなにお金取られるんですか…」最近、「年収の壁」