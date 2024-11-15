ゲーム開発のBethesdaとZeniMaxの従業員を擁する労働組合・ZeniMax Workers United-CWAが、1日限りのストライキを行いました。従業員らは、親会社のMicrosoftに対してリモートワークやアウトソーシングに関する問題に対処するよう求めました。Today, we are on strike. We are not afraid to do what's necessary to make sure that Microsoft meets us at the bargaining table over key issues like remote work options and
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