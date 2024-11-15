¡ÚÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú1980-1985¡Û#27¡Ú¥·¥ê¡¼¥º½é²ó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û1980Ç¯1·î1Æü¡ÖTOKIO¡×È¯Çä ¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤òÇØÉé¤Ã¤Æ80Ç¯Âå¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿1981Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó?¡þ¡þ¡þ1981Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£º£¤«¤é43Ç¯Á°¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ï»ûÈøæâ¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Î»Ø´Ä¡×¡£¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤â»ûÈøæâ¡ÖReflections¡×¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤â»ûÈøæâ¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Î»Ø´Ä¡×¨¡¨¡¡£¤½¤¦¡Ö»ûÈøæâ¤ÎÇ¯¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½