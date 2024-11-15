°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂçÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤òÊ¤¤·¡¢¥¿¥¤¥×¥í¤³¤È¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£¡Øtimelesz¡Ù¤È¤Ï¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¡¢º´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê26¡Ë¤Î£³¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ØSexy Zone¡Ù¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡Ê30¡Ë¤ÎÂ´¶È¤òµ¡¤Ëº£Ç¯£´·î£±Æü¤Ë²þÌ¾¡£Æ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸½ºß¡¢Netflix¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê