※経済指標 【米国】 ＊米生産者物価指数（ＣＰＩ）（10月）22:30 結果0.2％ 予想0.2％前回0.1％（0.0％から修正）（前月比） 結果2.4％ 予想2.3％前回1.9％（1.8％から修正）（前年比） 結果0.3％ 予想0.2％前回0.2％（コア・前月比） 結果3.1％ 予想3.0％前回2.9％（2.8％から修正）（コア・前年比） ＊米新規失業保険申請件数（11月9日週）22:30 結果21.7万人 予想22.0万人
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