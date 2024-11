経路案内アプリ「Transit」の開発チームが、GPSの利用できない地下鉄において現在地を適切に表示するためにどう工夫したのかについてのブログを投稿しました。Transit | No GPS required: our app can now locate underground trainshttps://blog.transitapp.com/go-underground/地下鉄ではGPS衛星の電波を受信できないため、GPSを使って現在の位置を知ることはできません。経路案内アプリの場合、以下のムービーのように「現在位