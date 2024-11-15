¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£±¡Ë¤¬·¸ÁèÃæ¤À¤Ã¤¿½µ´©Ê¸½Õ¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ£±£µÆü¤Ç£±½µ´Ö¤¬¤¿¤Ä¡£Ê¸½ÕÂ¦¤¬¼èºà¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£³Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¡£?¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥­¥ó¥°?¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡½¡½¡£°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¥¿¥ì¥³¥ß¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸½Õ¤Ï£²£°£²£°Ç¯£¶·î¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤ÎÉÔÎÑ¤òÊóÆ»¡£¤³¤ì¤¬¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íâ£··î¡¢¾¾ËÜ¤Î½÷À­ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬Ê¸½Õ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¡££Á»Ò¤µ¤ó¤¬¾¾ËÜ¤«¤é¤ÎÀ­Åª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦