世界遺産の真言宗醍醐派総本山・醍醐寺（京都市伏見区）で１４日、開創１１５０年慶讃（けいさん）大法要が始まり、山伏姿の修験者らが参列した。５０年に１度の大法要は１８日まで続く。開祖・理源大師聖宝（しょうぼう）は奈良の東大寺で修行後の８７４年、醍醐山（約４５０メートル）山上の上醍醐で寺を創建した。１４日は、国宝の五重塔などがある麓から、参列者ら約１００人が約３キロの道のりをホラ貝を吹き鳴らして練