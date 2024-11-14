ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値155.92高値156.24安値155.35 157.21ハイブレイク 156.73抵抗2 156.32抵抗1 155.84ピボット 155.43支持1 154.95支持2 154.54ローブレイク ユーロ円 現値164.25高値164.67安値163.81 165.54ハイブレイク 165.10抵抗2 164.68抵抗1 164.24ピボット 163.82支持1 163.38支持2 162.96ローブレイク