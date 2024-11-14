各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 4.275（-0.010） 米10年債4.449（-0.002） 米30年債4.615（-0.021） ドイツ2.360（-0.030） 英国4.508（-0.012） カナダ3.293（-0.022） 豪州4.696（+0.029） 日本1.042（-0.001） ※米債以外は10年物