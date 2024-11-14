丁薛祥副総理、アゼルバイジャン大統領と会談13日、アリエフ大統領（右）と会談する丁薛祥氏。（バクー＝新華社記者/燕雁）【新華社バクー11月14日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は13日、アゼルバイジャンの首都バクーで同国のアリエフ大統領と会談した。