ロサンゼルス・ドジャースのジャック・フラハティが11月9日（日本時間11月10日）、ポッドキャスト番組『All Facts No Brakes with Keyshawn Johnson』に出演。同僚・大谷翔平の打撃について語り、反響を呼んでいる。【映像】大谷翔平、同僚もビビる2階席“超特大アーチ”番組の中でフラハティは、進行役をつとめる元NFLのスタープレーヤー、キーショーン・ジョンソン氏から、大谷が今季達成した前人未到の50-50を間近で観た感想を