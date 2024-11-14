スキンケア発想の美容液ヘアケアブランド『8 THE THALASSO U(エイトザタラソ ユー)』より、サンリオの『リトルツインスターズ(キキ&ララ)』とコラボレーションをしたスペシャルデザインアイテムを数量限定で発売いたします。夜空にきらめく星々と｢キキ&ララ｣をあしらったスペシャルデザインキットが登場です。ぜひ、最後までご覧ください。 リトルツインスターズ(キキ&ララ)とコラボ 価格:3