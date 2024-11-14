【バクー＝天沢正裕】国立環境研究所は１４日、地球温暖化の原因となる温室効果ガス（ＧＨＧ）の観測情報を集約する「日本版ＧＨＧセンター」（仮称）を来年度にも発足させると、アゼルバイジャンの首都バクーで開催中の国連気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）で発表した。データを幅広く活用できる体制を整え、気候変動対策の加速化を狙う。ＧＨＧ（ＧｒｅｅｎｈｏｕｓｅＧａｓ）は、二酸化炭素（ＣＯ２）