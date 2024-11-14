ドジャース・大谷翔平投手（３０）がＭＬＢの歴史に残る快進撃を見せ、２０２４年シーズンを終えた。昨秋に右ヒジを手術し、今季は投打二刀流ではなく打者に専念。リハビリプログラムを並行する中で史上初の５４本塁打、５９盗塁を達成し、またしてもメジャーの常識をぶち破った。そして、メジャー７年目にして待ち焦がれたポストシーズンにも初進出。ワールドシリーズでは左肩脱臼のアクシデントに見舞われながらもチームは優