日本時間２２時３０分に米生産者物価指数（PPI）（10月）、新規失業保険申請件数（11/03 - 11/09）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（10月）22:30 予想0.1%前回0.0%（前月比) 予想N/A前回1.8%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想N/A前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 新規失業保険申請件数（11/0