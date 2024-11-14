生産者物価指数（PPI）（10月）22:30 結果0.2% 予想0.1%前回0.0%（前月比) 結果2.4% 予想N/A前回1.8%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.1% 予想N/A前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)