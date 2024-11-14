ユーチューバーの“てんちむ”こと橋本甜歌（30）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新居へ引っ越ししたことを明かすも、まさかの“大ミス”を報告した。てんちむは8月21日に自身のインスタグラムを更新し「本日をもちまして、東京生活終了しました」と報告。家賃「125万円」の2LDKマンションから、地元・栃木県を拠点に生活するとしていた。10月30日には一転し、年明けからショークラブ「スーパースパーク東京」の経