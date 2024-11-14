「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１２月２４日、有明アリーナ）サム・グッドマン（２６）＝オーストラリア＝の挑戦を受けて防衛戦を行う王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝の所属する大橋ジムが、尚弥のスパーリングの様子を明らかにした。今回、メキシコからフェザー級のブランドン・レオン（２６）と、スーパーバンタム級のセバスティアン・エルナンデス（２４）を初招聘（しょうへい）。エ