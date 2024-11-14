11月13日、高畑充希がInstagramを更新した。【写真】“Tiffany BOX”の前で撮影した微笑みSHOTも公開高畑は、自身のInstagramアカウントにて、「Tiffany BOXの置かれた丸の内、 とても美しかったです」とコメントし、美デコルテを披露したブラックドレスコーデの美麗SHOTを複数掲載。続けて、「じわじわとクリスマスの足音が、、 皆さんの今年のご予定は？」「（ちなみに私は毎年この日は ダサいクリスマスセーターを着て カロリー