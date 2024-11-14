◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ＩＢＦ＆ＷＢＯ同級１位サム・グッドマン（１２月２４日、東京・有明アリーナ）プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）が、１２月２４日に有明アリーナで挑戦を受けるＩＢＦ＆ＷＢＯ世界同級１位サム・グッドマン（オーストラリア）との防衛戦に向けたス