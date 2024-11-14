◇26年W杯北中米大会アジア最終予選C組第5戦オーストラリア0―0サウジアラビア（2024年11月14日メルボルン）勝ち点5で並ぶC組2位オーストラリアと3位サウジアラビアの直接対決は0―0の引き分けに終わった。オーストラリアは前半12分にFWデュークが空中戦で相手GKと接触。一度はPKの笛が吹かれたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でファウルはペナルティーエリア外だったと判定された。FKは得点につなが