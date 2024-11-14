がんもおいしいですよね。実は家で簡単に作ることができるのです。具だくさんに仕上げることで栄養もアップし、素材の旨味もしっかりと感じることができますよ。簡単に作れるので、ぜひ挑戦してみてくださいね。こちらの記事は、インスタグラムで下味冷凍・レンチン・平日楽するレシピを投稿している、どめさん家のズボラごはん【レシピ𓌉◯𓇋】(@chouchou.kitchen)がお届けします。 見た目もカラフルで絶品！手作り