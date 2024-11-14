女優の畑芽育とHiHi Jetsの作間龍斗が14日、都内で行われた映画『うちの弟どもがすみません』プレミアムパジャマパーティーに共演の那須雄登（美 少年）、織山尚大（少年忍者）、内田煌音と共に出席。撮影の裏話を明かした。【写真】キュートなパジャマ姿で登場した畑芽育本作は、オザキアキラによる同名の少女漫画コミックの実写映画化。大好きなお母さんと新しいお父さんとの穏やかな生活に憧れる女子高生・糸（畑）を待って