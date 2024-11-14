政府は１４日、総合経済対策の裏付けとなる２０２４年度の補正予算案などを審議する臨時国会を今月２８日に召集する方針を固めた。臨時国会は衆参両院本会議で石破茂首相の所信表明演説と与野党各党の代表質問を実施。野党はこの日に開かれた国対委員長会談で与党に対し、補正予算案の国会提出の前に、石破首相と全閣僚が出席する予算委員会を開くことを要求した。「石破首相は予算委員会で野党側と初めてとなる国会論戦に挑む