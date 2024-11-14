「ミスマガ2021」でミスヤングマガジンを受賞、グラビア界最高峰のIカップBODYでファンを魅了する山岡雅弥（19）が、二十歳の誕生日、11月29日（金）に発売するファースト写真集「MIYABI blue」（講談社）より、先行カットが公開された。 山岡雅弥ファースト写真集「MIYABI blue」撮影/LUCKMAN   写真集の舞台は、初めて訪れた奄美大島。 ビーチや滝、マングローブの林、海沿い の民宿やリゾートホテルなどでロケ。バラエティ