【Project Overkill】 配信日 未定 ネクソンは、G-STAR2024にてPC/スマホ用アクションRPG「Project Overkill」を試遊出展している。 「Project Overkill」は、PC用MORPG「アラド戦記」をモチーフとしたアクションRPG。開発中の死にゲー「The First Berserker: Khazan」に続く「アラド戦記」スピンオフタイトルで、横スクロールタイプのアクションとなってい