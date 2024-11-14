●リスキル 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月17日 事業内容：人材育成事業 仮条件決定日：11月28日 想定発行価格：3590円 上場時発行済み株式数：208万0900株 公募：8万0900株 売り出し：49万3400株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万6100株 ブックビルディング期間：12月2日～6日 公開価格決定日：12月9日 申込期間：12月10日