【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■THE RAMPAGEよりRIKU、神谷健太、長谷川慎、FANTASTICSより佐藤大樹、澤本夏輝、堀夏喜が、ミツカン新ムービーに出演！ THE RAMPAGEのRIKU、神谷健太、長谷川慎と、FANTASTICSの佐藤大樹、澤本夏輝、堀夏喜が出演する、ミツカンの新ムービー『KANTANSU』と、そのメイキング＆インタビュー映像が公開された。 新ムービーでは、ミツカンの人