◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第2戦韓国―キューバ（2024年11月14日天母）野球の国際大会「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」は14日、各地で1次ラウンドが行われ、B組の韓国代表が2回に一挙6点を奪う猛攻を見せた。13日の初戦は台湾を相手に先発投手のコ・ヨンピョが2回に2発を浴びるなど6失点KO。中盤以降に打線が反撃したが、序盤の失点が響いて3―6で敗れ、まさかの黒星スタートとなった。この日はキ