[フランクフルト １４日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）統計局が１４日発表したユーロ圏の第３・四半期の雇用者数は前期比０．２％増となり、市場予想（０．１％増）を上回った。前年比は１．０％増で、前四半期の０．９％増から加速した。第３・四半期の域内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比０．４％増と、速報値から変わらずだった。雇用の伸びは依然として比較的弱いものの、雇用市場の悪化がユーロ圏を景気後退に引きずり込