EBiDANのレギュラー番組「DAN!DAN!EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）。「DAN!DAN!EBiDAN!」は、スターダストプロモーションに所属するアーティスト集団EBiDAN（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）総勢62名が集結。メンバーの得意ジャンルを発掘、それぞれの個性を発揮できる企画や、グループの垣根を超えての企画など、ここでしか見られない企画が目白押しです。