THE WINE STORE DEAN & DELUCAにて、「ワイングロサリーバッグ」が11月15日から数量限定で登場！ 大容量が魅力のバッグについて紹介します。大容量のバッグはワイン2本を安定して入れられるホルダー付麻布十番に2023年3月にオープンした、THE WINE STORE DEAN & DELUCA。今回登場した「ワイングロサリーバッグ」（税込6600円）は、店舗に訪れた客との会話や、さまざまなハウスウェア、キッチンツールを開発しているバイヤ