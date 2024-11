お笑いコンビ・南海キャンディーズ(山里亮太=47、しずちゃん=45)が14日、東京・丸の内の丸ビル1階マルキューブで開かれた「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 〜LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO〜」の「スーパーマリオのパワーアップイルミネーション」点灯式に登場した。【写真】今年はマリオ!かわいいキャラがいっぱいの丸の内イルミネーション「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 〜LET’S PLAY in MARUNOUCHI