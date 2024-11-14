石破内閣の副大臣と政務官が11月13日決定し、新潟県関係の自民党議員から3人が就任。一方、衆議院の常任委員会の委員長には立憲民主党の2人が就任しています。11月13日の臨時閣議で決定した石破内閣の副大臣・政務官。県関係の議員では、斎藤洋明衆院議員が財務副大臣に再任されほか、国交大臣政務官に国定勇人衆院議員、防衛大臣政務官に小林一大参院議員が就任しました。一方、衆院選での与党過半数割れを受け、17ある常任委員会