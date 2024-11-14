【MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ～LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO～】 会場：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア 他 期間：11月14日～2025年1月13日 三菱地所は、丸ビル1階マルキューブにて、イベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024 ～LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO&#653