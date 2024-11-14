10月23日からスタートしたBMSG所属の育成生「BMSG TRAINEE」による全国ツアー＜BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024＞が、11月11日に東京・Zepp Hanedaにてファイナルを迎えた。◆ライブ写真東京公演にはBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』に参加したRUIとTAIKI、MAZZELを輩出したオーディション『MISSIONx2』に参加したKANONを含む13人のトレーニーの他、SKY-HI、edhiii boi、REIKOが出演。RUI,TAIKI,KANONによるポケモ