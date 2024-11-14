ベルトラは、2024年12月期の業績予想を下方修正した。売上高は42億円（前回発表54億6,800万円）、営業損失は3億1,800万円（同営業利益3億5,000万円）、経常損失は4億1,800万円（同経常利益3億4,000万円）、純損失は4億5,000万円（同純利益2億6,400万円）に修正した。海外旅行事業では、日本人海外渡航者数が主力エリアであるハワイやグアムなどのビーチリゾートや北米・ヨーロッパで約20〜45％と想定を大きく下回っているほか、円