J1サガン鳥栖は14日、元日本代表の藤田直之主将（37）が今季限りで引退すると発表した。今季最終戦となる12月8日の磐田戦後に引退セレモニーを行う。正確なキックやロングスローなどが武器の藤田は福岡・東海大五高（現・東海大福岡高）から福岡大に進み、4年時の全日本大学選手権で準優勝に貢献。2010年に当時J2の鳥栖に入団し、11年には鳥栖をJ1昇格へと導いた。15年には日本代表に初選出。16年に神戸へ移籍し、C大阪を経て2