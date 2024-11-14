10月23日からスタートした、SKY-HIが主宰するBMSG所属の育成生「BMSG TRAINEE」による全国ツアー『BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』が11月11日、東京・Zepp Hanedaにてファイナルを迎えた。東京公演にはBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』に参加したRUIとTAIKI、MAZZELを輩出したオーディション『MISSIONx2』に参加したKANONを含む13人のトレーニーの他、SKY-HI、edhiii boi、REIKOが出演。RUI、TAIKI、KANONによる