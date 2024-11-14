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八代英輝弁護士　国民・玉木代表の「総務省が工作」の発言に私見

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 八代英輝弁護士が14日の番組で、玉木雄一郎氏の発言について私見を語った
  • 年収103万円の壁引き上げを巡り、総務省から「工作」をされていると指摘
  • 「国、総務省が一生懸命、工作するのはやめて欲しい」と訴えていた
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