Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US 手軽な価格帯かつカラフルなデザインのイヤフォンやヘッドフォンで人気があるJlab。Jlabのイヤホンではエントリーモデル&カジュアル路線のGoシリーズに、アクティブノイズキャンセリング機能がついた新作「Jlab Go Pop ANC」が登場。残念ながら、現時点(11月中旬)では日本未発表です。メーカーの本国アメリカではすでに発売されたJlab Go Pop ANC