イーロン・マスク氏によるTwitter(現X)の買収以降、多数の広告主がXへの広告出稿を停止しています。ところが、第2次トランプ政権下でマスク氏が影響力を発揮する可能性が濃厚となったことを受けて、一度はXを離れていた広告主たちがXへの広告掲載再掲に向けて準備を進めていることが報じられました。Advertisers set to return to X as they seek favour with Elon Musk and Donald Trumphttps://www.ft.com/content/34b6fc20-23f7