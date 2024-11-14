BLUETTIから、最新技術を搭載した大容量・高出力ポータブル電源Elite 200 V2が新登場するのに伴い、2024年11月13日よりBLUETTI公式サイトとAmazonショップにて予約販売の受付を開始します。 BLUETTI「Elite 200 V2」  BLUETTIから、最新技術を搭載した大容量・高出力ポータブル電源Elite 200 V2が新登場するのに伴い、2024年11月13日よりBLUETTI公式サイトとAmazonショップにて予約販売の受付を開始。Elite 200 V2