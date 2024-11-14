11月14日より開催 新★5悪魔が登場！「ヒュドラ召喚」 セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用RPG「D×2 真・女神転生リベレーション」（D2メガテン）において、新★5悪魔「邪龍 ヒュドラ」が登場する特別な召喚や、悪魔連合襲来イベント「怪物の母から生まれし九頭の毒蛇」を11月14日より開催した。 また、「7周年 真・感謝祭 公開生放送＆ファンミーティング」を2025年1月18日