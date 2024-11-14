狂歌絵本「狂月坊」＝14日午後、東京都千代田区の東京古書会館国内最大級の古典籍オークション「古典籍展観大入札会」の報道陣向け内覧会が14日、東京都千代田区の東京古書会館で開かれ、来年のNHK大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎が出版し、喜多川歌麿が挿絵を描いた狂歌絵本などが公開された。約1650点が出品、15、16日に同会館で一般公開される。狂歌絵本「狂月坊」は1789年に刊行。月をテーマに、淡い色彩で吉原の遊女など