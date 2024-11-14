劇場アニメ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』特別編集版より、メインビジュアルと本予告が解禁された。エンディング主題歌「ラブキャンドル」の音源も予告内で初解禁となった。【動画】安達＆黒沢＆柘植＆湊が歌うED主題歌「ラブキャンドル」初解禁！劇場アニメ『チェリまほ』特別編集版本予告『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（原作・豊田悠）は、「ガンガンpixiv」（スクウェア・エニックス）にて連